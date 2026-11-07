Ivano Gabrielli: «Veri hacker, depistatori ed emulazione. Il caos nei cieli non ha una regia unica»

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«Questo è solo l'inizio. Quello che è successo questa settimana è una piccola parte di ciò che attende l'Europa nel prossimo futuro. Molto presto faremo esplodere i vostri aerei, le navi da crociera, le stazioni della metropolitana e i treni». Nel pomeriggio di venerdì gli allarmi bomba, che si sono ripetuti riguardando nuovamente anche l’Italia, sono stati rivendicati tramite una mail arrivata sulle caselle di posta elettronica di una ventina di testate giornalistiche internazionali. A Ivano Ga