La giuria ha espresso il suo parere, dopo essersi riunita in camera di consiglio a Fairfax, in Virginia, per circa 12 ore di deliberazioni. Johnny Depp non era presente in aula al momento del verdetto

Amber Heard dovrà pagare 15 milioni di dollari per risarcimento danni all’ex marito Johnny Depp: è una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall’attore ma è pur sempre più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio. È finita così la battaglia legale tra i due. La giuria ha espresso il suo parere, dopo essersi riunita in camera di consiglio a Fairfax, in Virginia, per circa 12 ore di deliberazioni.

Depp non era presente in aula alla lettura del verdetto perché si trova ancora nel Regno Unito dove soltanto ieri, martedì 31 maggio, ha suonato insieme a Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. Lo ha confermato, prima dela sentenza, una fonte vicina all’attore.

Un’assenza, quella di Depp, che ha subito suscitato la reazione dell’entourage di Heard. Un suo portavoce ha commentato: «La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta il verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà».

In mattinata, la giuria composta da sette giudici, cinque uomini e due donne, aveva aggiornato i lavori perché non aveva trovato l’unanimità. L’intero processo è durato sei settimane e dal punto di vista mediatico l’attenzione è stata altissima, soprattutto per le testimonianze dei due personaggi.

La relazione e le accuse

La relazione tra Depp e Heard è andata in scena dal 2012 al 2016, il loro matrimonio solo 15 mesi. Nel 2017 arriva l’ufficialità del divorzio, dopo che nel 2016 Heard aveva ottenuto un’ordinanza restrittiva contro l’ex marito dopo essersi presentata in aula con il viso tumefatto, sostenendo che Depp le avesse tirato addosso un cellulare. L’attore ha sempre negato le accuse, sostenendo invece che quella notte ad essere stata violenta fosse lei.

Dopo qualche mese la donna aveva anche pubblicato un editoriale sul Washington Post in cui sottintendeva di aver subito violenze domestiche. Accuse che colpiscono Depp e la sua fama, di fatto frenando la sua carriera.

Ma l’attore si è sempre definito innocente, accusando invece l’ex moglie di violenze e intentando un processo per diffamazione ai danni di Heard, per il quale richiedeva un risarcimento da 50 milioni di dollari a causa della perdita di progetti di lavoro importanti. Heard, come risposta, aveva contro richiesto un indennizzo da 100 milioni di dollari.

© Riproduzione riservata