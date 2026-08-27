«La bomba? Doveva essere una sceneggiata». Ecco la verità degli attentatori di Ranucci

D’Avino e Passariello hanno parlato, dieci ore davanti agli inquirenti: «Ci hanno assicurato che nessuno si sarebbe fatto male». I due non sarebbero «pentiti». Ricevuto un totale di 3mila euro. Tavares al Tg1: «Potrei andare in Russia, ma non lo farò»

true false

Una maratona che si conclude quasi alle 8 della sera. È allora, dopo ben dieci ore, che gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri escono dal cancello principale del carcere di Rebibbia dove sono stati interrogati i loro assistiti. «Ce simmo levate sto molare», dicono i due penalisti. Che, assaltati dai cronisti, confermano quanto annunciato nei giorni scorsi: «Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello hanno parlato». Sarebbe stato strano il contrario, dopo che i due avvocati hanno tra