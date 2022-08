Adesso si attende per sapere se saranno ritenute valide. A favore delle firme raccolte con Spid si sono espressi il responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e la senatrice Pd Valeria Valente, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

Ieri sera, poco prima della scadenza per la consegna delle liste elettorali, Referendum e democrazia con Cappato si è presentata con una chiavetta in cui erano contenute le centinaia di firme per sostenere le candidature.

È un caso unico, la prima volta nella storia che le firme per la candidatura vengono consegnate in formato elettronico.

Quelle raccolte sono firme digitali, «tutte certificate con Spid e quindi più sicure delle altre e già verificate», spiegano gli attivisti. Nonostante questa procedura sia una novità e costituisca un unicum, è stata accettata.

Ok alla firma digitale

Questa mattina, ospite del talk show politico Omnibus su La7 Cappato in attesa del riscontro sulla validità o meno delle firme ha fatto sapere che in caso di opposizione, «ricorreremo anche a livello internazionale contro una discriminazione che privilegia chi già presente in parlamento, esonerato dal raccogliere le firme cartacee, mentre chi non lo è come noi, in nemmeno un mese era chiamato alla raccolta delle sottoscrizioni nelle piazze, da far certificare da comuni, con il coinvolgimento di notai, il tutto nella settimana di Ferragosto». E ha ricordato che «a nostre spese abbiamo raccolto circa 30mila firme digitali».

FdI e Pd sostengono l’iniziativa

Sulla raccolta di fime digitali c’è stata un’approvazione trasversale. Dopo che PiùEuropa aveva fimostrato il suo appoggio a inizio agosto, il responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone si è detto «totalmente d’accordo sul tema della Spid, perché mai una certificazione digitale unica non debba essere riconosciuta in un contesto in cui l’obiettivo è l’identificazione dell’individuo che sottoscrive una firma? L’attuale metodo è farraginoso».

Anche la senatrice Pd Valeria Valente, capogruppo in commissione Affari Costituzionali si è espressa in questo senso: «Democrazia digitale significa allargare spazi della democrazia, siamo a favore di questa istanza giusta, bisogna affrontare il tema in vista di queste politiche e poi porlo al centro di una necessaria riforma della legge elettorale».

Il costituzionalista Alfonso Celotto ha chiarito le possibilità di intervento del governo Draghi: «È evidente, sul tema, la presenza di un buco nel testo di legge vigente. Solo il governo può intervenire per colmarlo con un decreto ad hoc».

