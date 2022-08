Le liste sono state presentate, i leader sono tutti pronti alla corsa. Nei collegi si sfideranno gli ex presidenti del consiglio e i segretari. L’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti fronteggerà nelle preferenze la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, entrambi nelle liste proporzionali del Lazio per la Camera. A Milano, sempre nel plurinominale, ci saranno in corsa per il Senato il segretario della Lega Matteo Salvini, quello del Pd Enrico Letta e il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. In Lombardia candidati anche gli ex presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Oggi al meeting di Rimini ci sarà il primo confronto tra i leader.

12.15 – Inizia il dibattito tra i leader

Comincia la tavola rotonda tra i leader Luigi Di Maio, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Il titolo del meeting di quest’anno è «Una passione per l'uomo», modera il dibattito il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. L’attesa però è tutta per il primo confronto faccia a faccia tra Letta e Meloni.

12.00 – Letta: «Alto tradimento in Sicilia del M5s»

«La scelta di tradire il patto delle primarie è molto grave. Non c'è stata coerenza, per il resto decideremo nelle prossime ore», ha commentato il segretario del Pd, Enrico Letta, incontrando i giornalisti al Meeting di Rimini, parlando della rottura del Movimento 5 Stelle in Sicilia, dove con le primarie era stato deciso di sostenere insieme l’europarmanetare Caterina Chinnici.

11.30 – Salvini: «Temo che le sanzioni alimentino la guerra»

«Sulle sanzioni alla Russia, io chiedo semplicemente di valutare l'utilità di questo strumento», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un dibattito dell'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini. «Guardiamo i numeri. Teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a fermarsi. I numeri delle banche centrali ci dicono che nei primi sei mesi di quest'anno è successo l'esatto contrario: l'avanzo commerciale della Russia nei primi 6 mesi è di 70 miliardi di dollari». A concluso dicendo che «Non vorrei che le sanzioni stessero alimentando la guerra».

11:09 – Al consueto ciclo di conferenze organizzato da Comunione e liberazione saranno presenti i principali esponenti degli schieramenti politici in campo. L’incontro partirà alle 12. In programma Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico; Enrico Letta, segretario Nazionale del Partito Democratico; Maurizio Lupi, Capo politico Noi Moderati, presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, presidente Nazionale di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, segretario federale della Lega; Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modererà Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.

