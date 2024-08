Piccole persone, tantissime pillole. Questo era il titolo di un editoriale apparso sulla Cnn nel 2011, a proposito del rischio di una eccessiva medicalizzazione dei bambini negli Stati Uniti. «Gli americani sono stati portati a credere – dai medici, dalla pubblicità, dalle case farmaceutiche – che esista una pillola per curare qualunque cosa li disturbi».

La overmedicalization è ormai diventato un fenomeno strutturale all’interno delle scuole statunitensi di ogni ordine e grado e il tema rimane fortemente divisivo. A destare preoccupazione tra alcuni docenti è una forma particolare di quel fenomeno, che finisce per colpire le famiglie con minori risorse economiche, tanto da parlare di una vera e propria medicalizzazione della povertà.

In Italia, negli ultimi decenni, il fenomeno è stato altrettanto approfondito. Alain Goussot, pedagogista ed educatore, nel 2015 scriveva: «Nelle scuole si vedono apparire e dilagare gli screening sui disturbi dell’apprendimento (Dsa) e i disturbi del comportamento, lo sguardo pedagogico e l’azione viva della didattica vengono sistematicamente sostituiti dallo sguardo diagnostico-clinico e da una didattica intesa come procedura tecnica da applicare in modo standardizzato» (Educazione Democratica, numero 9/2015).

Alcuni mesi fa, a Reggio Calabria è stato richiesto un accesso agli atti ad un Istituto scolastico e per altri Istituti scolastici è stato consultato il Piano annuale di Inclusione pubblicato sul loro sito web. L’associazione Un Mondo di mondi, infatti, da tempo sostiene che nella città di Reggio Calabria c’è una preoccupante tendenza: l’eccesso diagnostico, tramite il rilascio di certificazioni di disabilità ai sensi della legge 104/92, nei confronti di bambini e bambine che provengono da situazioni di marginalità economica e sociale.

Il dato più allarmante è quello che riguarda i minori rom italiani: dai dati forniti dall’Istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona, infatti, risulta che su 115 alunni rom italiani iscritti, 48 alunni sono stati certificati con disabilità ai sensi della legge 104. Si tratta del 41,8%. Ma tale tendenza non riguarderebbe solo questo istituto, dato che su un totale di circa 325 alunni rom residenti a Reggio, il 37,55% di loro ha avuto un certificato di disabilità. L’anomalia della città di Reggio, fanno notare dall’associazione, appare ancora più evidente se si considera che l’equivalente nazionale fornito dal Miur è del 4,86 per cento.

Secondo Giacomo Marino – presidente di Un mondo di mondi – quanto accade ai minori rom italiani è però ormai un modello che viene replicato nei confronti di tanti studenti che, al di là della provenienza, vivono una condizione di marginalità.

Non solo una questione di discriminazione etnica, quindi, quanto un attacco diretto a coloro che abbiano un reddito basso e una precarietà abitativa tale da condizionare il regolare andamento scolastico che – conclude Marino – finisce per cristallizzare le diseguaglianze tra classi sociali.

Nella lettera inviata agli uffici scolastici territoriali, non si nega l’esistenza di difficoltà e diversità nell’apprendimento, piuttosto si auspica un approccio che preveda la medicalizzazione solo lì dove necessaria e nel resto dei casi un intervento pedagogico che prenda in carico il minore inteso come portatore di bisogni sociali complessi. L’auspicio delle attiviste e degli attivisti reggini è una sinergia multidisciplinare che legga criticamente questi dati, affinché si possa garantire una formazione equa per tutti, partendo dalle specificità di ognuno.

«Dopo la medicalizzazione della scuola, forse sono essenzialmente queste possibilità di umanizzazione delle persone e delle loro vite che possono essere insegnate alle nuove generazioni. C’è da lavorare negli interstizi, dopo aver guardato la luce attraversare la forma solida e compatta del prisma rifluire in molteplici direzioni» (E. Annaloro, 2015).

© Riproduzione riservata