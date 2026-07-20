l’inchiesta della procura di bologna

La morte di Fakir, scudo per gli agenti. Ecco i dubbi dei pm

Enrica Riera
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20 luglio 2026 • 20:37Aggiornato, 20 luglio 2026 • 20:45

Il nodo da sciogliere: è stato usato uno spray o un lacrimogeno? I familiari hanno nominato un legale: «Non indaghi la polizia»

«Le stesse urla disperate, la stessa compressione al suolo, la stessa violenza». Fabio Anselmo è il penalista che ha difeso i familiari di Federico Aldrovandi, morto a 18 anni dopo un controllo fatto da quattro poliziotti condannati per omicidio colposo, e Riccardo Magherini, il 40enne che ha perso la vita dopo essere stato immobilizzato a terra dai carabinieri e per la cui morte l’Europa ha condannato l’Italia, anche per la mancata formazione dei militari. «Non abbiamo imparato nulla da quelle

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.