La notte ad alta tensione a bordo della Flotilla. La cronaca della giornalista di Domani

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Una notte ad alta tensione per la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Erano le 10 di sera, ora locale, le 9 in Italia, quando è scattato il primo allarme e le barche hanno attivato i protocolli di emergenza. Anche noi a bordo di Furleto abbiamo indossato i giubbotti di emergenza e ci siamo seduti sopra coperta, nel pozzetto, in attesa di capire che cosa stesse succedendo. Ieri era solo la quarta notte di navigazione ma già da qualche giorno vedevamo droni volare sopra le nostre teste se