IL BILANCIO DI UN ANNO TRA I BANCHI

La scuola del merito è ipocrita e iniqua: come fermare la fabbrica dei privilegi

Christian Raimo
28 dicembre 2025 • 14:07

Un bilancio della scuola odierna ci impone di rifiutare la narrazione ormai vieta del merito e di ammettere che la scuola non ha mantenuto la sua promessa democratica. Solo rompendo la gabbia del realismo capitalista e coltivando un realismo utopico potremo tornare a fare della scuola un luogo di vera emancipazione umana

È stato un anno pessimo per la scuola italiana, a scapito persino di quel fondamento costituzionale della nostra comunità democratica che mette al centro la scuola pubblica, gratuita e aperta a tutti. Le polemiche sulla famiglia nel bosco che non mandava i figli a scuola, sull’impreparazione degli studenti ai test di medicina, o la propaganda inscalfibile del ministero sull’assoluta bontà delle proprie misure – dalle nuove Indicazioni nazionali al consenso informato per l’educazione sessuo-affet

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.