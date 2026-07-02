Covid, la srl “meloniana” risarcita con 100 milioni dal governo

La presidenza del Consiglio e il ministero della Salute erano stati condannati in primo grado. Ora è emerso il pagamento all’azienda senza aspettare l’appello, che però non si terrà mai
Alla fine quel che la destra voleva nascondere in commissione Covid è emerso per la via più ufficiale, cioè le parole pronunciate in aula dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha risposto a un’interrogazione del Partito democratico. Ora però con l’ammissione del pagamento milionario all’azienda vicina a Fratelli d’Italia per una causa sulle mascherine al tempo del Covid, la commissione finora usata come una clava contro l’opposizione rischia di diventare un pantano per la maggioranza.