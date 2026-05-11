fondi riservati e appalti, non solo il caso del deo

La truffa dell’ex agente segreto. La Difesa non paga, la ditta fallisce

Enrica Riera
11 maggio 2026 • 07:00

Alcune società beffate da un uomo, in passato legato al Sismi, che dichiarava di «agire per la Difesa» con tanto di progetti. Lavori per milioni mai pagati e fatture intestate al dicastero, che nelle lettere scrive di aver denunciato anche in procura

La recente bufera giudiziaria che ha travolto i servizi segreti italiani con l’indagine sull’ex numero due dell’Aisi, Giuseppe Del Deo, si fonda soprattutto sul sospetto di appalti gonfiati, e dunque fatture false, per drenare risorse interne destinate ad aziende amiche. In ballo c’è l’utilizzo di fondi riservati e commesse riservatissime. Con la scusa della segretezza però la trasparenza è spesso scarsa. E potrebbe non essere l’unico caso di gestione opaca di fondi, o addirittura di vere e prop

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.