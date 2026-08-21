La verità di Spin Time: «La sicurezza come scusa per sgomberare»

Gli attivisti diffondo un video in cui si vedono i Vigili del Fuoco che, accompagnati da agenti, sfondano una porta dell’immobile, gli agenti entrano e fanno uscire un’anziana signora. «Abbiamo ricevuto conferma di un nostro sospetto, l’incendio è stato usato come pretesto». Il sindacalista Usb, Cergnar: «Ci fanno intervenire contro la povera gente»