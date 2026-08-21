La verità di Spin Time: «La sicurezza come scusa per sgomberare»

Gli attivisti diffondo un video in cui si vedono i Vigili del Fuoco che, accompagnati da agenti, sfondano una porta dell’immobile, gli agenti entrano e fanno uscire un’anziana signora. «Abbiamo ricevuto conferma di un nostro sospetto, l’incendio è stato usato come pretesto». Il sindacalista Usb, Cergnar: «Ci fanno intervenire contro la povera gente»
«Quando un’operazione di soccorso viene trasformata in uno strumento di sgombero, a essere messa in pericolo è la sicurezza di tutti». Inizia così la nota con cui gli attivisti di Spin Time hanno diffuso un video girato all’interno dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme, la notte del 29 luglio. «Per tre settimane», scrivono, «centinaia di persone hanno dormito per strada a seguito di uno sgombero mascherato da operazione di sicurezza». Nel video diffuso si vedono i Vigili del Fuoco che,