“La via del ritorno”, l’inchiesta finalista del Premio Roberto Morrione realizzata da Giovanni Culmone, Matteo Garavoglia e dal nostro Youssef Hassan Holgado, andrà in onda questa sera alle 21.30 su Rai News 24 nel palinsesto del programma Spotlight.

L’inchiesta

Il lavoro parte dal 17 agosto 2020 quando il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese volano a Tunisi per incontrare i loro omologhi e il presidente della Repubblica Kais Saied a seguito del picco di sbarchi sulle coste italiane.

Sul tavolo delle trattative il dossier migratorio e un accordo all’apparenza da 11 milioni di euro. Il risultato della missione diplomatica è la firma di un’intesa verbale tra i due governi con l’obiettivo di fermare il flusso di partenze dei migranti verso Lampedusa e ripristinare i voli di rimpatrio dall'Italia.

In esclusiva è svelato il testo dell’accordo tenuto nascosto per mesi, in cui le autorità italiane si impegnano, attraverso un’agenzia delle Nazioni unite, a finanziare con 8 milioni di euro la rimessa in efficienza di sei motovedette in possesso della Guardia costiera tunisina e la creazione di un fondo da 30 milioni per il triennio 2021-2023 per contrastare il fenomeno dell’immigrazione.

La video inchiesta tratta anche il tema della difficoltà ad accedere a un’informativa legale da parte dei cittadini tunisini che arrivano illegalmente nelle coste italiane e vogliono fare richiesta di protezione internazionale. Sullo sfondo ci sono le testimonianze delle violazioni dei diritti umani commesse da parte della Guardia costiera tunisina durante le intercettazioni e i respingimenti in mare.

