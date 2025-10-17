la capa di gabinetto indagata per la liberazione del libico

La via d’uscita della zarina. Se Bartolozzi ritratta il caso Almasri si chiude

Giusi Bartolozzi
Enrica Riera
17 ottobre 2025 • 07:00

Secondo il codice penale, se chi ha detto il falso si ricrede il reato decade. Ora la fedelissima del ministro Nordio potrebbe farsi sentire dal procuratore

Una versione «inattendibile e mendace». Una versione «contraddittoria». Per il tribunale dei ministri Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del guardasigilli Carlo Nordio, ha mentito e l’ha fatto quando a marzo scorso venne chiamata dalle tre giudici del collegio speciale per rendere sommarie informazioni sul caso Almasri. Un fatto ormai noto, come nota è la successiva iscrizione della zarina di via Arenula nel registro degli indagati della procura ordinaria di Roma. Bartolozzi è indagata per fals

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.