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«2027, fuga da La7» osservano i bene informati. Le speculazioni intorno al destino di Enrico Mentana si rincorrono sempre più avventurose, includendo ormai quasi tutte le tv italiane per il futuro del direttore del TgLa7. Lui, dal canto suo, ha sempre smentito piuttosto in fretta.

Sembra invece ormai certo che siano almeno tre i pezzi da novanta che Mentana porterà con sé via da La7, di cui due sarebbero Paolo Celata e Alessandra Sardoni. Volti noti del Tg, evidentemente, ma anche di altre trasmissioni della rete: Celata siede ogni venerdì tra gli ospiti fissi di Diego Bianchi a Propaganda live mentre Sardoni è una delle opinioniste fisse di Massimo Gramellini a In altre parole.

Insomma, l'addio di Mentana, che dopo aver osservato come La7 sia diventata troppo di parte non ha proseguito la collaborazione con Urbano Cairo, pare possa avere un impatto più forte di quello finora ipotizzato sulla rete del Patron del Torino. Il gruppo di Cairo, per altro, ha appena registrato un altro piccolo terremoto, con la sostituzione del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il cui posto è stato preso dall’omologo della Gazzetta dello Sport (che pure è nel gruppo) Stefano Baldigelli.

Il futuro della rete

Per la successione al TgLa7, intanto, prende sempre più quota il nome di Giovanni Floris, che pure con il suo DiMartedì negli ultimi anni ha fatto la felicità del suo editore con ascolti alti e stabili, diventando una delle colonne portanti del palinsesto e un nome da sfidare per chi va in onda come lui il martedì sera.

Mentana, intanto, continua a smentire le supposizioni che circolano su di lui: dopo le ultime speculazioni su uno sbarco a Sky/Tv8 ha pubblicato un post su Instagram, canale privilegiato per notizie e smentite. Ad affiancare la locandina di un vecchio film di Ficarra&Picone, Il 7 e l’8, un riferimento ai canali televisivi che lascia e verso cui sarebbe diretto, un commento: «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro, alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in caso, fuori dai pettegolezzi». E sicuramente fuori da La7 dove, aggiunge ancora chi sta seguendo la trattativa, ci saranno anche altre novità.

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