Carlo ha già iniziato i trattamenti. Era ricoverato per un intervento ospedaliero per un ingrossamento della prostata. Ha 75 anni e regna da poco più di uno, dopo la morte della regina Elisabetta nel 2022

Un comunicato di Buckingham Palace ha dato notizia che a re Carlo III è stato diagnosticato un cancro. «Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un'altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro» e Carlo «ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici».

La casa reale ha comunicato che Carlo continuerà a occuparsi delle pratiche burocratiche ma non apparirà in pubblico. Tuttavia i toni sono positivi: «Non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile». La scelta di comunicare la notizia è stata fatta per «prevenire speculazioni», conclude la nota.

Carlo, 75 anni, indossa la corona dal settembre 2022, quando è morta la madre Elisabetta dopo un regno durato 70 anni. Il primo in linea di successione è il figlio William, che sta a sua volta seguendo la degenza ospedaliera della moglie Kate.

Sempre lontano dal Regno Unito e dalla famiglia reale, invece, rimane il secondo genito Harry, che con la moglie Meghan e i due figli vive ormai stabilmente negli Stati Uniti e ha rapporti molto difficili con la famiglia dopo la pubblicazione della serie Netflix e del libro Spare.

