I pm indagano sugli affari di Lavitola, la rabbia degli ex soci del carbon credit

Gli inquirenti ascolteranno venerdì Fabio Mazzoni, promotore dell’investimento con il mandante della bomba a Ranucci. Neutralia, la società attiva nel carbon credit, ha inviato una diffida al faccendiere. E chiede la restituzione di tutti i soldi versati

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L’indagine sul carbon credit entra nel vivo. L’affare di Valter Lavitola, amico fraterno di Sigfrido Ranucci e mandante della bomba contro l’ex conduttore di Report, è al centro dell’inchiesta della procura di Roma. L’imprenditore Fabio Mazzoni sarà sentito dai magistrati nelle prossime ore come persona informata sui fatti. Nei giorni scorsi aveva raccontato a Domani le minacce che avrebbe subito dal faccendiere suo ex socio. «Sarà l’occasione per chiarire ogni aspetto di questa vicenda, come so