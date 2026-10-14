Dopo l’inchiesta di Domani

I pm indagano sugli affari di Lavitola, la rabbia degli ex soci del carbon credit

Nello Trocchia
14 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Gli inquirenti ascolteranno venerdì Fabio Mazzoni, promotore dell’investimento con il mandante della bomba a Ranucci. Neutralia, la società attiva nel carbon credit, ha inviato una diffida al faccendiere. E chiede la restituzione di tutti i soldi versati

L’indagine sul carbon credit entra nel vivo. L’affare di Valter Lavitola, amico fraterno di Sigfrido Ranucci e mandante della bomba contro l’ex conduttore di Report, è al centro dell’inchiesta della procura di Roma. L’imprenditore Fabio Mazzoni sarà sentito dai magistrati nelle prossime ore come persona informata sui fatti. Nei giorni scorsi aveva raccontato a Domani le minacce che avrebbe subito dal faccendiere suo ex socio. «Sarà l’occasione per chiarire ogni aspetto di questa vicenda, come so

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.