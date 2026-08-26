«Stanotte ti ho sognato e stavi male». gli sms agli atti dell’inchiesta

Lavitola e gli incubi su Ranucci. Quel dietrofront sulla scorta

Enrica Riera
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26 agosto 2026 • 07:00

Le preoccupazioni del faccendiere manifestate al giornalista prima dell’attentato. Il ristoratore: «I benefici che avrebbe potuto avere dalla bomba li aveva già». E il conduttore: «Rifarei tutto quello che ho fatto»

«Stanotte ti ho sognato. E non stavi bene». A scrivere il messaggio a Sigfrido Ranucci è Valter Lavitola. L’invio è datato 31 luglio 2025. Solo tre mesi dopo l’ormai famigerata bomba, su cui indagano i pm capitolini, esploderà a Pomezia davanti all’abitazione del giornalista di Report, parte lesa dell’inchiesta. Il WhatsApp del faccendiere-ristoratore si rivela forse premonitore, ma soprattutto alimenta, come molti altri sms inviati dall’amico fraterno «Valterino» al giornalista Rai, il sentore

Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.