Lavitola e i cantieri navali tra video, chat e depistaggi. Report sta con Ranucci

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«Non esiste alcuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola». Il conduttore di Rai tre Sigfrido Ranucci lo dice chiaro e tondo: il suo «amico fraterno», oggi indagato dai pm di Roma per strage aggravata dal metodo mafioso, non ha mai influenzato i servizi giornalistici della trasmissione e pertanto «Fratelli d’Italia si sbaglia». Ma se i meloniani (con La Russa che attacca Schlein per la solidarietà data al conduttore dopo l’attentato) stanno studiando un esposto per «fare luce sui rapporti