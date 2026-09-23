Lavitola, quei dubbi dei pm sugli incontri tra Ranucci e Pulcini

Gli inquirenti hanno sentito entrambi gli imprenditori. Che avrebbero però parlato di incontri cordiali con l’ex conduttore. Attesa per il verdetto del tribunale del lavoro

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Gli inquirenti che indagano sulla bomba all’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci non intendono lasciare nulla al caso. Ecco perché lunedì 21 settembre hanno chiamato a testimoniare l’imprenditore romano Daniele Pulcini e, come può rivelare Domani, anche suo padre Antonio. Entrambi sono stati sentiti dal pm dell’Antimafia capitolina Edoardo De Santis nella caserma dei carabinieri di via in Selci per fare luce su quanto raccontato nelle scorse settimane dal nostro giornale: l’intermediazione o