Al bazar dei ricatti incrociati. Lavitola: «Avvisai Ranucci»

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Nella storia più esplosiva dell’estate ogni giorno si aggiunge un nuovo quesito. L’ultimo riguarda la vittima dell’attentato, Sigfrido Ranucci, destinatario di una bomba d’amore, commissionata dall’amico fraterno Valter Lavitola. Perché il popolare conduttore, vittima dell’ordigno, non ha parlato ai pm delle segnalazioni provenienti proprio da Lavitola su possibili attentati, un “alert” che ieri è stato svelato dal suo avvocato? In questa storia di vongole sgusciate e bombe d’amore molti protago