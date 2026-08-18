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Al bazar dei ricatti incrociati. Lavitola: «Avvisai Ranucci»

Enrica Riera e Nello Trocchia
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18 agosto 2026 • 07:00

Il faccendiere manda nuovi messaggi: «Altri mandanti? Scelta dell’attentato solo mia». Poi: «Parlai a Sigfrido dei rischi di un attentato». Faro dei pm sui silenzi del conduttore

Nella storia più esplosiva dell’estate ogni giorno si aggiunge un nuovo quesito. L’ultimo riguarda la vittima dell’attentato, Sigfrido Ranucci, destinatario di una bomba d’amore, commissionata dall’amico fraterno Valter Lavitola. Perché il popolare conduttore, vittima dell’ordigno, non ha parlato ai pm delle segnalazioni provenienti proprio da Lavitola su possibili attentati, un “alert” che ieri è stato svelato dal suo avvocato? In questa storia di vongole sgusciate e bombe d’amore molti protago

Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.