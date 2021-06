Adil Belakhdim aveva 37 anni e questa mattina è stato investito e ucciso da un camion davanti ai cancelli del magazzino della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara. L'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione.

Belakhdim, di origini marocchine, era il coordinatore di Si Cobas Novara e stava manifestando insieme ad altri venti lavoratori della logistica davanti allo stabile che dà lavoro a circa 300 addetti. Il sindacato aveva organizzato un presidio.

Il camion, secondo quanto riportato dagli altri membri del sindacato, lo avrebbe trascinato per una decina di metri, colpendo e ferendo anche altri due dimostranti. L'uomo alla guida si sarebbe poi dato alla fuga senza prestare soccorso.

Settimane di tensione

Da due settimane, le proteste dei lavoratori della logistica si sono intensificate a causa dei numerosi licenziamenti effettuati dalle aziende.

La scorsa settimana, davanti a un hub della FedEx, a Tavazzano, un altro lavoratore è rimasto ferito nel corso degli scontri con dei bodyguard che hanno bloccato il presidio con violenza.

E anche questa mattina, all'origine della tragedia sembrerebbe esserci stato un diverbio tra i lavoratori e l'autista del camion, il quale, dopo essere fuggito, è stato poi localizzato e fermato in autostrada dai carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare.

La morte di Belakhdim è avvenuto proprio nel giorno dello sciopero nazionale della logistica proclamato dal Si Cobas, cui hanno aderito anche i sindacati di base Adl Cobas, Usb Logistica e Cub Trasporti. Uno sciopero indetto anche per protestare contro le violenze avvenute davanti ai cancelli dei magazzini FedEx, contro cui il sindacato ha avviato una vertenza nazionale per riaprire la piattaforma logistica di Piacenza. Ma ora la tensione negli impianti dove sta avvenendo lo sciopero rischia di aumentare.

