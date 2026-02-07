nomine e sanità

Lavorava nei servizi segreti ma Chigi lo nomina a capo dell’Agenas

07 febbraio 2026 • 07:00

Angelo Tanese era in forza al Dis. Ora è direttore di Agenas, la potente agenzia della sanità regionale che gestisce molti dati sensibili. Il suo nome voluto da Chigi e Arianna Meloni

Dopo 18 mesi di guerra tra regioni, il governo chiude la partita con una nomina che scavalca il Ministero della Salute. Alla guida dell’Agenzia che controlla la sanità regionale (Agenas) arriva un dirigente ancora in forza all’Intelligence. In particolare al Dis, il dipartimento informazione e sicurezza, che coordina Palazzo Chigi con le due agenzie Aisi e Aise. Una nomina che farà discutere: i dati sanitari sono tra i più sensibili, contestano i critici della nomina, come può gestirli una perso

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 