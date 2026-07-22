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Su TikTok la GenZ si ribella al lavoro povero

Chiara Sgreccia
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22 luglio 2026 • 15:39

Condizioni di lavoro umilianti, paghe da fame, richieste esose: la condivisione delle chat con i capi diventa una forma di protesta e una spinta al cambiamento

«Dove sei?». «A casa». «In che senso? Dovevi venire dalle 16 alle 21». «Da contratto devo fare 30 ore a settimana, tutto il resto è straordinario. Nessuno mi ha mai chiesto se fossi disponibile a fare queste ore in più. Né io ho mai accettato». Oppure: «Credo sia doveroso pagarti di meno perché il negozio non è frequentato molto e la clientela è sempre meno. Stavo pensando di pagarti 9 euro al giorno, che mi sembra redditizio per un ragazzo della tua età». «Penso sia un po’ troppo poco, tenendo

Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia