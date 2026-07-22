Su TikTok la GenZ si ribella al lavoro povero

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«Dove sei?». «A casa». «In che senso? Dovevi venire dalle 16 alle 21». «Da contratto devo fare 30 ore a settimana, tutto il resto è straordinario. Nessuno mi ha mai chiesto se fossi disponibile a fare queste ore in più. Né io ho mai accettato». Oppure: «Credo sia doveroso pagarti di meno perché il negozio non è frequentato molto e la clientela è sempre meno. Stavo pensando di pagarti 9 euro al giorno, che mi sembra redditizio per un ragazzo della tua età». «Penso sia un po’ troppo poco, tenendo