Le mani sulla Corte dei conti. La destra commissaria i giudici

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L’indebolimento dell’attività di controllo sul bilancio dello Stato, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale a discapito delle procure territoriali, la riduzione delle sezioni centrali e l’unificazione delle strutture. Poi le nuove regole sulla separazione tra funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati. Martedì il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il decreto delega di riforma della Corte dei conti. Un blitz che, per giudici e opposizione, «va a minare l’indipe