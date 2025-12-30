«Le prove di Israele non sono prove». Hannoun, perché i giudici avevano archiviato (due volte)

Prima nel 2006, poi nel 2010 le accuse mosse nei confronti del leader Pro Pal erano cadute. Dieci anni fa era stata la pm Nanni a chiedere l’archiviazione: «Materiale di Tel Aviv inutilizzabile». Oggi le dichiarazioni spontanee del capo dell’associazione di beneficenza finito in carcere

Due archiviazioni. Una vent’anni fa, nel 2006, e l’altra nel 2010. Contro il leader pro Pal in Italia, Mohammad Hannoun, oggi agli arresti per presunti finanziamenti ad Hamas, sono state aperte inchieste nel corso del tempo sempre con la stessa accusa. Che non ha mai retto davanti ai giudici delle indagini preliminari. In particolare nel 2010, a leggere le carte, è lo stesso pubblico ministero a chiedere l’archiviazione. Il motivo? Le prove di Israele, quelle raccolte e alla base dall’impianto