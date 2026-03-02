Le troppe versioni di Crosetto. Ira di Meloni sulla Dubai story

true false

«Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie». «Ero a Dubai anche per incontri istituzionali». «Sono andato lì per mettere in salvo la mia famiglia in pericolo». «Sono andato lì perché non c’erano rischi». Nelle ultime quarantott’ore Guido Crosetto ha cambiato più di una versione sul motivo della sua trasferta negli Emirati Arabi Uniti da cui è tornato, dopo essere rimasto bloccato a causa dell’attacco dell’Iran, domenica notte su un volo di Stato pagato cinquemila euro (ma