L’estremo appello di papa Leone ai lefebvriani conferma per l’ennesima volta la disponibilità della chiesa di Roma nei confronti di un gruppo molto minoritario di cattolici che da oltre mezzo secolo la sfida. Molto probabilmente, però, nemmeno la richiesta di Prevost ai dissidenti di rinunciare alle ordinazioni episcopali annunciate per il 1° luglio avrà l’effetto sperato. La conseguenza inevitabile sarà dunque lo scisma, cioè la separazione dalla chiesa cattolica.2 L’inizio di tutto Tutto ini
I lefebvriani contro Roma, quella drammatica udienza con Paolo VI
30 giugno 2026 • 20:14Aggiornato, 30 giugno 2026 • 20:53