quando tutto iniziò

I lefebvriani contro Roma, quella drammatica udienza con Paolo VI

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico
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30 giugno 2026 • 20:14Aggiornato, 30 giugno 2026 • 20:53

L’estremo appello di papa Leone ai lefebvriani conferma per l’ennesima volta la disponibilità della chiesa di Roma nei confronti di un gruppo molto minoritario di cattolici che da oltre mezzo secolo la sfida. Molto probabilmente, però, nemmeno la richiesta di Prevost ai dissidenti di rinunciare alle ordinazioni episcopali annunciate per il 1° luglio avrà l’effetto sperato. La conseguenza inevitabile sarà dunque lo scisma, cioè la separazione dalla chiesa cattolica.2 L’inizio di tutto Tutto ini

Giovanni Maria Vian
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Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví

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