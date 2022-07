Ognuno potrà essere dedicato a una funzione diversa: perché mescolare i colleghi di lavoro con gli amici più stretti? In realtà è soprattutto l’ennesimo tentativo di Facebook di frenare il rischio di una crisi del social network

Una stessa persona potrà usare fino a cinque profili diversi su Facebook. O almeno questa è la possibilità che il social network sta sperimentando e che è stata anticipata da Techcrunch, un sito americano specializzato in tecnologia.

«È un modo per aiutare le persone a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni», dice Leonard Lam, communications manager di Facebook.

Un account, cinque profili

L’idea è di permettere di usare ogni profilo per uno scopo diverso: un profilo dove si pubblicano contenuti inerenti il proprio lavoro, un altro in cui poter interagire con gli amici; insomma, un profilo per ogni esigenza.

L’account resterà unico, ma gli utenti potranno passare da un profilo all’altro permettendo una maggiore personalizzazione dell’esperienza sulla base degli interessi delle singole persone.

La crisi

Il test è uno dei tentativi per rispondere al primo calo di utenti attivi giornalieri registrati da Facebook dalla sua fondazione e avvenuto a febbraio 2022, con riferimento ai dati del quarto trimestre del 2021.

Tra ottobre e dicembre 2021 Facebook ha perso 500mila utenti attivi, passando da 1,930 a 1,929 miliardi. Nel terzo trimestre 2022 il numero è invece tornato a salire, attestandosi a quota 1,960 miliardi.

© Riproduzione riservata