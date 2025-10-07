false false

Immunità salva per un solo voto: su 628 votanti, 306 eurodeputati si sono espressi per tutelare l’immunità di Ilaria Salis, 305 contro (17 le astensioni).

Il giorno decisivo

«Siamo tutti antifasciste!». È il tweet col quale Ilaria Salis festeggia il pronunciamento della plenaria dell’Europarlamento: si è trattato del voto per lei decisivo.

Il voto si è svolto in forma segreta, su richiesta del centrosinistra: si conclude con l’esito complessivo ma senza l’indicazione di come abbia votato ciascun eurodeputato. Il risultato si determina a maggioranza semplice, laddove un voto a favore in più determina la tutela dell’immunità, mentre uno contrario in più, oppure una situazione di parità, segnala la revoca dell’immunità.

Il testo al voto

Tra i passaggi salienti del testo sul quale si sono espressi gli eurodeputati:

«Considerando che il Tribunale regionale di Budapest in Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis, deputata al Parlamento europeo eletta in Italia, nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi a tale tribunale; (...) considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono alle opinioni o ai voti espressi da Ilaria Salis nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; (...) considerando che sembrerebbe dunque trattarsi di una vicenda in cui è possibile presupporre un caso di fumus persecutionis, vale a dire "elementi concreti" dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione è quello di danneggiare l'attività politica di Ilaria Salis in qualità di deputata al Parlamento europeo; considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"; decide di non revocare l'immunità di Ilaria Salis».

Anche se solo il voto della plenaria è quello che comporta effetti concreti sulle sorti di Ilaria Salis, è stato indicativo quanto stabilito in precedenza dalla Commissione Affari giuridici dell’Europarlamento. Anche la risoluzione al voto ne tiene conto tra le proprie premesse.

© Riproduzione riservata