Il 23 maggio l’insegnante milanese dovrebbe andare ai domiciliari a Budapest, ma il processo continua e rischia fino a 11 anni di carcere. Se eletta verrebbe rimessa in libertà. Mentre è stato chiesto il trasferimento in Italia, non è ancora chiaro se potrà votare alle elezioni di giugno

L’arresto a Budapest e le prime lettere inviate dal carcere (passate sotto traccia) per denunciare le condizioni disumane. Poi le immagini in aula con catene a mani e polsi e la grande indignazione che ne è seguita. Fino alla candidatura alle europee con l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana e alla concessione degli arresti domiciliari, lo scorso 15 maggio, in Ungheria.

La vicenda di Ilaria Salis, l’insegnante e militante antifascista detenuta nel paese guidato da Viktor Orbán da 15 mesi, continua a far discutere e a occupare il dibattito pubblico in Italia, tra scontri politici e preoccupazioni umanitarie.

Con due punti interrogativi. Cosa succede ora, dopo che i giudici ungheresi hanno accolto il ricorso contro la detenzione in carcere? E cosa succederebbe se venisse eletta al parlamento europeo il prossimo 8 e 9 giugno?

Chi è Ilaria Salis e di cosa è accusata

Tutto inizia l’11 febbraio 2023, quando come ogni anno a Budapest si è svolto il tradizionale "Giorno dell’onore”, l’appuntamento in cui migliaia di militanti neonazisti e neofascisti si riuniscono nella capitale ungherese per commemorare i soldati ungheresi e tedeschi uccisi durante l'assedio di Budapest, ai tempi della seconda guerra mondiale. La ricorrenza principale dell’internazionale nera europea.

In quel giorno, come ogni anno, per le strade di Budapest si sono svolte contro-manifestazioni di militanti antifascisti. In questo contesto nel 2023 Ilaria Salis, secondo le accuse, avrebbe partecipato all’aggressione di due attivisti neonazisti e per questo, nonostante i due non abbiano fatto alcuna denuncia, è stata arrestata insieme a due cittadini tedeschi.

All’insegnante 39enne sono contestati i reati di «violenza» e «lesioni». Secondo la giustizia ungherese rischia fino a 11 anni di carcere, che potrebbero salire a 24 se le lesioni sugli aggrediti venissero confermate come «potenzialmente letali», nonostante i due aggrediti se la siano cavata con una prognosi da 5 a 8 giorni.

La scelta di non patteggiare e le prime lettere

Dopo che nel giugno 2023 le sono stati negati per la prima volta i domiciliari in Italia, a novembre Salis è stata rinviata a giudizio. L’insegnante milanese ha dall’inizio difeso la propria innocenza rinunciando al patteggiamento e scegliendo di andare a processo, a differenza degli altri due cittadini tedeschi con cui è stata arrestata e che se la sono “cavata” con tre anni di reclusione.

«Sono trattata come una bestia al guinzaglio», ha denunciato Salis in un memoriale di 18 pagine inviato dal carcere al consolato italiano. «Da tre mesi sono tormentata dalle punture delle cimici nel letto. L'aria è poca, solo quella che filtra dallo spioncino». È il senatore Peppe De Cristofaro il primo a portare il caso in parlamento, in un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio. «Faremo di tutto per affievolire la sua situazione», l’impegno del titolare di via Arenula.

In aula in catene e il dibattito in Italia

La vicenda irrompe nel dibattito pubblico solo il 29 gennaio, quando è iniziato il processo a suo carico. È in quell’occasione che Salis è stata portata per la prima volta in aula con catene ai polsi e ai piedi. Le immagini – autorizzate nella pubblicazione dalla stessa Salis – hanno fatto velocemente il giro del mondo e hanno scatenato un’ondata di indignazione. Dito puntato subito contro Giorgia Meloni, accusata di essere troppo morbida nei confronti del suo «amico» Viktor Orbán, a cui comunque la premier ha chiesto l’impegno per un «giusto processo».

Ma al di là delle azioni diplomatiche e delle risposte dei membri dell’esecutivo, la vicenda si è trasformata subito in un caso politico. Le opposizioni hanno attaccato la maggioranza – accusata di adottare pesi e misure diverse a seconda degli interlocutori – mentre il padre, Roberto Salis, ha denunciato l’inerzia del governo e dell’ambasciata: «Sapeva ma non ha detto nulla». Dal centrodestra, invece, sono arrivati i primi attacchi: «È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. Non può fare quel lavoro», ha accusato Matteo Salvini, facendo scivolare in secondo piano le condizioni detentive dell’insegnante milanese.

La candidatura alle europee con AVS

Intanto il 28 marzo c’è stata una seconda udienza in cui il tribunale di Budapest ha nuovamente negato la concessione dei domiciliari, sia in Ungheria sia in Italia.

Nel frattempo, parallelamente alla via diplomatica, per sbloccare la situazione si è affacciata l’idea di candidare Salis alle europee, per poter godere dell’immunità. Possibilità vagliata prima dal Partito democratico, ma scartata da Roberto Salis dopo una serie di incontri con Schlein. Dopo giorni di conferme ufficiose e smentite, a metà aprile è arrivato l’annuncio della sua candidatura nelle liste dell’Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, come capolista nella circoscrizione nordovest e al secondo posto nelle isole.

Per via dell’immunità di cui godono anche gli europarlamentari, se eletta Salis dovrebbe essere immediatamente scarcerata. Per riarrestarla – in carcere o ai domiciliari – Budapest dovrebbe chiederne l’autorizzazione al parlamento europeo.

La scelta sui domiciliari

Il 15 maggio il tribunale del riesame di Budapest ha concesso i domiciliari a Salis, accogliendo l’istanza dei legali dopo che, all’udienza del 28 marzo, la richiesta era stata rigettata. Il provvedimento diventerà esecutivo dopo che verrà pagata la cauzione di 16 milioni di fiorini ungheresi (poco più di 41mila euro): solo allora potrà essere condotta nella casa di una privata cittadina che le darà ospitalità e dovrà indossare il braccialetto elettronico. «Merito dell’azione sinergica del governo e della nostra ambasciata, che hanno lavorato intensamente, in silenzio, senza fare propaganda», secondo Tajani. Dell’attenzione politico-mediatica e della famiglia, secondo le opposizioni.

Ma tra la scarcerazione e la fine del processo le tappe sono molte, a iniziare dalla questione del diritto di voto per le europee e passando dalla possibilità di trasferimento ai domiciliari in Italia.

Trasferimento in Italia e diritto di voto: che succede ora?

Innanzitutto sembrerebbe esserci una data: secondo l'avvocato Gyorgy Magyar, che la assiste in Ungheria, Salis potrebbe lasciare il carcere giovedì 23 maggio. Anche se il padre Roberto teme per la sua incolumità: «Chiediamo a tutti i giornalisti di non presentarsi davanti al carcere dove è detenuta Ilaria perché ci sono forti timori per la sua sicurezza e quindi, quando uscirà, andrà nel suo domicilio in modo riservato». Anche negli ultimi sono continuate ad arrivare minacce e negli scorsi i legali italiani, insieme a Zerocalcare, hanno ricevuto intimidazioni fuori dal tribunale da parte di un gruppo di neonazisti.

C’è un’altra data, ed è il 24 maggio, quando Salis dovrà tornare nell’aula del tribunale di Budapest per un ulteriore udienza. Ma questa volta dovrebbe rientrarci senza catene né manette.

Ora le questioni sul tavolo sono due. La prima riguarda la richiesta di trasferimento in Italia per scontare i domiciliari, già negati una volta, in base a una legge quadro europea del 2009 che consente a un cittadino europeo di scontare le misure cautelari disposte da un paese Ue nel proprio paese d’origine.

C’è poi la questione del diritto di voto alle europee, perché Salis non è residente all’estero e quindi non è iscritta all’Aire, l’anagrafe degli italiani che vivono fuori dal paese. E per questo non potrebbe votare alle elezioni in cui è candidata. L’idea avanzata da Tajani è iscriverla all’Aire: peccato che proprio questo potrebbe rivelarsi un passo falso in vista dell’ottenimento dei domiciliari in Italia.

«Se Ilaria spostasse la residenza in Ungheria, non potrebbe più chiedere i domiciliari in Italia», ha spiegato il padre, che l’ha definita «una scorciatoia più semplice per evitare del lavoro», cioè che un addetto del consolato italiano si rechi da lei per farla votare con un seggio mobile (anche se si sarebbe fuori tempo massimo per chiedere la procedura).

Intanto il processo va avanti e da qui fino al prossimo autunno sono state già calendarizzate diverse udienze: è stata rinviata a giudizio lo scorso novembre e rischia fino a 11 anni di carcere.

