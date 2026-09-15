L'ex di Lavitola ai pm: «Mio figlio non ha mai visto la figlia di Ranucci»

Natalia Potenza attacca sia il faccendiere sia il giornalista. E davanti ai pm smentisce che suo figlio sia stato seguito per le cure dalla figlia dell’ex volto di Report

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Natalia Potenza ha riempito un verbale dopo dieci ore di interrogatorio, facendo trasparire il vero motivo per cui ha deciso di vuotare il sacco davanti ai pm dell’Antimafia di Roma. Non i tradimenti del suo ex compagno, Valter Lavitola, presunto mandante della bomba a Sigfrido Ranucci, così come trapelato in un primo momento, ma l’utilizzo strumentale di uno dei suoi bambini. Lavitola, prima dell’arresto, intervistato da Domani, aveva raccontato che al figlio «nel 2022» era stato diagnosticato