Le opposizioni pronte a chiedere ragione delle nomine dei commissari a Condotte d’acqua da parte del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, dopo l’inchiesta pubblicata oggi da Domani.

Ad annunciare di volerci vedere chiaro è per primo Matteo Renzi che scrive su X: «Tangenti a Sogei, caos imbarazzante al Ministero della cultura, strani commissariamenti al ministero di Urso. La classe dirigente di Giorgia Meloni è tecnicamente impresentabile. Questo Governo non funziona: fino a quando la Premier continuerà a far finta di nulla?».

Fonti di Iv fanno sapere che è pronta un’interrogazione per conoscere come e perché della rimozione della terna di commissari di Condotte, in amministrazione straordinaria dal 2018, a cui è seguita la nomina di altri tre professionisti tra cui l'avvocato Francesco Paolo Bello, amico personale ed ex partner d'affari del ministro stesso.

© Riproduzione riservata