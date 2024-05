Il grado di attenzione del governo Meloni per la libertà dei media potrebbe essere riassunto nel totale rifiuto di incontrare la missione internazionale approdata questo giovedì a Roma proprio per indagare sulle interferenze della politica sul diritto di informare.

«Non è affatto usuale. Durante le altre missioni, in altri stati membri dell’Ue, abbiamo sempre trovato qualcuno del governo che fosse disposto a incontrarci», dice a Domani Renate Schroeder della Federazione europea dei giornalisti (Efj). «Ci è parso proprio che non volessero incontrarci».

Porte chiuse

A quanto pare non soltanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma neppure i suoi vice e sottosegretari, hanno trovato anche soltanto cinque minuti per ricevere la grande coalizione di organizzazioni che monitorano le violazioni della libertà di stampa nei paesi membri dell’Unione europea. Neanche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha dato risposta positiva. Neppure la senatrice Giulia Bongiorno, che presiede la commissione Giustizia del Senato, o altri parlamentari della maggioranza di governo.

E quindi, nonostante le decine e decine di mail spedite ai referenti politici e istituzionali, la Media Freedom Rapid Response – questa speciale task force per il diritto di informare, che in Italia è arrivata guidata dalla European Federation of Journalists e da OBC Transeuropa, assieme alle altre organizzazioni per la libertà di stampa che fanno parte dell’alleanza, e che vanno dallo European Centre for Press and Media Freedom allo International Press Institute, passando per Article 19 e Free Press Unlimited, con i partner nazionali che sono la Federazione Nazionale Stampa Italiana e Amnesty International – si è ritrovata con le porte della maggioranza Meloni serrate.

«Duole comunicare che concomitanti impegni assunti nelle medesime date non consentono di partecipare all’evento», pare sia stata la risposta negativa – seppur infiocchettata di gentilezze e cordialità – della segreteria di Nordio.

Domani, Rai e Agi

Insomma l’esecutivo Meloni semplicemente non risponde: non rende conto dei numerosi attacchi alla libertà dei media, così violenti e ripetuti da aver costretto la Media Freedom Rapid Response a precipitarsi in Italia senza attendere oltre. La missione in corso anche oggi è stata infatti organizzata con carattere di urgenza, vista la «orbanizzazione» del panorama mediatico nell’èra Meloni, certificata anche dall’ultimo indice mondiale sulla libertà di stampa. L’ultima volta che Renate Schroeder è dovuta correre a Roma per una missione con carattere di urgenza, era ai tempi del conflitto di interessi di Silvio Berlusconi.

Tra i segnali di massima allerta ci sono stati i ripetuti attacchi contro i giornalisti di Domani, la presa governativa della Rai e il caso Agi, oltre che i numerosi tentativi di plasmare le leggi in modo tale da restringere di fatto il diritto di cronaca. «Per noi uno dei punti prioritari – quelli che ci hanno spinti a non aspettare l’autunno e a precipitarci sùbito in Italia – è stato proprio l’attacco contro Domani. Il fatto che siate bersagliati anche da membri del governo, attraverso l’utilizzo della diffamazione per esempio, ci sembra molto grave».

Schroeder ha portato solidarietà anche all’iniziativa Usigrai che si è tenuta questo giovedì in viale Mazzini in nome della libertà di informazione. La missione ha anche potuto incontrare esponenti come Barbara Floridia e Ilaria Cucchi, interloquire con Agcom, parlare con referenti del Consiglio d’Europa e approfondire il caso Agi. Poi si è recata alla rappresentanza italiana della Commissione europea. Già settimane fa, Efj aveva allertato Bruxelles sulla situazione in Italia, e anzitutto alla Commissione sarà indirizzato il report prodotto a fine missione.

La lettera a Bruxelles

Per quanto Chigi possa rinserrarsi, non potrà ignorare la mobilitazione in corso, anche perché i segnali di allerta arrivano dritti a Bruxelles, e finiscono per coinvolgere anche gli alleati stretti di Giorgia Meloni, come il Partito popolare europeo. Non ci sono infatti soltanto le iniziative – e le allerte a Bruxelles – che provengono dalle organizzazioni impegnate per la libertà di stampa. C’è anche altro che bolle in pentola.

Domani ha potuto prendere visione di una lettera che verrà spedita alla Commissione europea e il cui promotore è lo European Movement International. Si tratta di una organizzazione che integra tra i suoi membri anche grandi famiglie politiche europee come appunto il Ppe, le formazioni liberali europee, il Partito socialista europeo, i Verdi europei e così via, oltre alla Confederazione dei sindacati europei e tante altre realtà su scala europea.

«Gentile vicepresidente Jourová» – recita la lettera rivolgendosi alla commissaria europea che ha messo a segno di recente l’approvazione dello European Media Freedom Act e della legge europea anti querele bavaglio – «l’indipendenza dei media è un pilastro della nostra democrazia, nonché uno dei princìpi fondanti della nostra Unione. Purtroppo questi valori sono sottoposti a enorme pressione in Italia. Il governo Meloni sta esercitando sempre più potere sulla Rai, attraverso l’estromissione di manager e conduttori dai loro incarichi e la censura di programmi critici nei confronti del governo. Giornalisti e testate sono stati massicciamente attaccati da membri del governo, così da silenziare le voci di dissenso e compromettere l’indipendenza dei media».

E giù di episodi e di argomenti – dal caso Scurati al giornalismo investigativo a rischio – per poi concludere che: «Le chiediamo, vicepresidente della Commissione europea, di lanciare un’indagine su questi tentativi di presa dei media e dell’informazione pubblica, in linea con gli standard previsti dallo European Media Freedom Act e coi valori fondamentali dell’Ue».

