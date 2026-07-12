L’inviato di Report nel B&B di Lavitola: «Mi mandò Ranucci per aiutarmi»

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Manuele Bonaccorsi è un inviato di Report, specializzato in reportage e inchieste economiche e internazionali: si è occupato poco di politica interna, ma è stato a Mariupol durante la guerra, ha seguito i soldi degli Elkann e ha realizzato molti scoop sull’eredità Agnelli, ha scoperto il caso delle opere rubate di Sgarbi. In questo girare per il mondo a caccia di storie nel 2021 nel pieno del Covid è andato in Brasile, dove la variante brasiliana stava facendo una strage. Ed ecco che quella stor