le inchieste di milano

L’ipoteca e i dubbi sui prestiti. Nuovi guai per la “pitonessa” Santanchè

Enrica Riera
26 marzo 2026 • 07:00

Dopo il fallimento di un’altra società, l’ex ministra ha messo, di nuovo, a garanzia la dimora. Verifiche su possibili truffe su finanziamenti garantiti da Invitalia e Fondo per le imprese

Debiti, fallimenti, processi, udienze, bancherotte e truffe allo Stato. E ora anche la nuova ipoteca sulla villa extralusso nel cuore di Milano e le verifiche della procura di Milano ancora in corso su prestiti e garanzie pubbliche. A Daniela Santanchè mancavano solo le dimissioni da ministra per completare la mappa dei guai, specie giudiziari, che deve affrontare tra Roma dove è imputata in un processo (sospeso) per diffamazione contro un suo ex socio, e Milano, dove in procura i fascicoli che

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.