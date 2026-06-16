«L’obiettivo è l’anarchia. Ma prima c’è bisogno del conflitto». Così parlava il gruppo a sostegno di Cospito

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«L’obiettivo è l’anarchia, ma prima di arrivare all’anarchia abbiamo bisogno che sempre più persone pratichino l’azione diretta e il conflitto. E questa cosa deve essere visibile e praticabile nell’immaginario di più persone». Volevano farsi sentire gli anarchici arrestati questa mattina dalla polizia, nell’operazione coordinata dalla procura di Roma. In sette sono stati destinatari di misura cautelare, nove gli indagati totali. Tutti accusati di associazione sovversiva e nella maggior parte dei