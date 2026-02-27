L’Ugl e il contratto dei rider schiavizzati. Il patto mortale del sindacato di Durigon

true false

Il reddito mensile di Dembele Bilali «oscilla tra gli 800 e i 900 euro». Da quello di Abdullah Afridi devono essere detratti circa «1000 euro, da inviare ai figli in Pakistan». E c’è chi, come Shabistan Afridi, non ha «guadagnato nulla quando è rimasto infortunato durante le consegne». Dietro alle storie di sfruttamento perpetrato ai danni dei rider di Deliveroo e Glovo – entrambe sotto controllo giudiziario, nonché sotto indagine a Milano con l’accusa di caporalato – c’è una trattativa che grid