In consiglio comunale a Venezia un’interrogazione sul ruolo della Locapal srl, società a cui sono stati affidati lavori pubblici per quasi due milioni di euro. La ditta è tra i finanziatori di Coraggio Italia, il partito del sindaco Luigi Brugnaro

A Venezia i conflitti di interesse del sindaco continuano a interessare il consiglio comunale. I gruppi d’opposizione presenteranno un’interrogazione a Francesca Zaccariotto, assessore ai lavori pubblici della giunta di Luigi Brugnaro, per chiarire la posizione della Locapal srl, società a cui sono stati affidati vari lavori pubblici dal comune di Venezia. Una ditta che risulta tra i maggiori finanziatori di Coraggio Italia, il partito del sindaco-imprenditore.

I lavori affidati

La richiesta di interrogazione scritta sarà presentata da tutti e sei i gruppi d’opposizione. Alla Locapal, si legge nel testo, sono stati affidati lavori pubblici per una cifra che sfiora i 2 milioni di euro per opere quali «manutenzione straordinaria scuole terraferma, riordino polo nautico di san Giuliano, intervento di rialzo del muretto di separazione tra la banchina e l’abitato di Pellestrina». In tutti i casi si tratta di affidamenti diretti risalenti al biennio 2019-2020.

«Considerato che la Locapal sarebbe tra i soggetti che hanno finanziato Coraggio Italia, secondo informazioni di stampa non smentite dagli interessati», i due gruppi consiliari chiedono di sapere «l’importo totale dei contratti stipulati in favore della Locapal tra il 2018 e il 2021 e con quali motivazioni si è preferito l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione».

Chi finanzia Coraggio Italia

Nelle scorse settimane, Domani ha fatto luce sui finanziatori di Coraggio Italia, il partito fondato da Brugnaro e dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti che aspira a diventare un punto di riferimento dell’area di centrodestra non sovranista.

Primo finanziatore del partito risulta Umana spa, l’agenzia interinale fondata dal sindaco-imprenditore. Al secondo posto c’è lo stesso Brugnaro, con 50mila euro versati in quattro tranche, a pari merito con la ditta Locapal srl, che ha finanziato Coraggio Italia con 30mila euro ad agosto e 20mila a settembre. La Locapal è anche sponsor della squadra di basket di Brugnaro, la Reyer.

