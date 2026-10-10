Capitale criminale

L’ultimo ordigno a Roma, parla Mirko Calì: «Non faccio droga, questa bomba è una pisciata di cane»

Nello Trocchia
10 ottobre 2026 • 12:21
Segui Domani su Google

Il padre, Antonino Calì, è in carcere come narcotrafficante. «La famiglia è storicamente operativa nel settore», scrive la giudice in un’indagine che coinvolge Calì per autoriciclaggio, già in carcere per usura. «Non c’entro niente con la droga»

«Io con la droga non c’entro un cazzo, la bomba è una pisciata di cane». Mirko Calì guarda gli operai aggiustare la serranda, insieme al figlio, amministratore unico della srl, conta i danni dell’ordigno dell’ultima notte esploso a Roma nella periferia di Centocelle. Il racconto di una faida in corso, ma lui si chiama fuori anche se interessato da inchieste che parlano di droga e soldi, membro di una famiglia che nel narcotraffico gioca da anni un ruolo. «Ao io non c’entro niente con i problemi

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.