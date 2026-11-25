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Il Centro universitario di Scienze Sociali e Umanistiche dell’Università di Guadalajara ha conferito il titolo onorifico di Dottore Honoris Causa a Gianfranco Pasquino, editorialista di Domani, «in riconoscimento del suo percorso accademico e di ricerca, che ha contribuito a delineare i quadri concettuali della Scienza politica, della Politica comparata e dell’Ingegneria istituzionale negli ambienti accademici ispanoamericani ed europei», si legge nella lettera della rettrice Dulce María Zúñiga Chávez.

«Si riconosce altresì la rilevanza della sua prolifica produzione scientifica e della sua attività didattica nella formazione di generazioni di politologi, nonché i suoi fondamentali contributi alla sistematizzazione del linguaggio della disciplina, concretizzatisi in opere quali il Dizionario di politica e il Corso di scienza politica».

Gianfranco Pasquino, prosegue ancora la rettrice, «rappresenta un imprescindibile punto di riferimento analitico della scienza politica contemporanea, la cui rilevanza teorica risiede nella sistematizzazione metodologica dello studio comparato delle istituzioni e dei sistemi politici. Erede della tradizione analitica di Norberto Bobbio e del rigore concettuale di Giovanni Sartori, Pasquino ha fornito contributi sostanziali alla letteratura scientifica negli ambiti della governabilità, dell’ingegneria elettorale e delle dinamiche delle democrazie rappresentative. La sua autorevolezza intellettuale, espressa attraverso opere divenute riferimenti fondamentali nel panorama accademico internazionale, trascende la produzione teorica e si rafforza grazie alla sua esperienza legislativa nel Senato italiano, rendendolo uno dei pensatori più lucidi nell’analisi delle sfide e delle trasformazioni della democrazia moderna».

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