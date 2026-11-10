Che fine ha fatto la mafia? È scomparsa per tutti, anche dalla cronaca

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C'è una foto che dice tutto e una mancanza che dice ancora di più su questi nostri tempi, di grida e di sdegno a intermittenza, di volgare propaganda e di ipocrisia istituzionale. Il caso del solenne funerale al centro di Palermo per un estorsore diventato “eroe” con la polizia assente

C'è una foto che dice tutto e una mancanza che dice ancora di più su questi nostri tempi, di grida e di sdegno a intermittenza, di volgare propaganda e di ipocrisia istituzionale. La foto è quella del corteo funebre in onore di un malacarne di Palermo che è sfilato indisturbato nel cuore della città, la mancanza è una notizia che non c'è nella prima pagina di tutti i quotidiani italiani di martedì 10 novembre 2026. È la mafia che è sparita dalla cronaca, rimossa, la mafia cancellata. Solo i gior