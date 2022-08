Italia spaccata in due, temporali ed allerte della protezione civile al nord, caldo torrido al sud. Tra ieri e oggi gravi danni in varie zone delle regioni settentrionali

In questa settimana di ferragosto l’Italia è divisa in due dal punto di vista metereologico. Il nord infatti sta vivendo una fortissima ondata di maltempo con gravi perturbazioni in Liguria, Toscana ed Emilia.

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione in Lombardia e Veneto e l’allerta gialla in altre nove regioni centro-settentrionali, per la giornata di oggi. A Milano poi il Centro funzionale monitoraggio rischi della regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico della città. Al sud, invece, si registrano temperature oltre i quaranta gradi in varie città, con un anticiclone africano che sta sorvolando la parte meridionale del paese.

La mareggiata in Liguria

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stata una fortissima mareggiata che ha colpito la Liguria e il forte vento ha provocato danni anche in Toscana.

La mareggiata che ha colpito la Liguria si è concentrata sulla costa che va da Chiavari a Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia. Alcune cabine degli stabilimenti balneari sono stati spostati dalla forza del vento e del mare dalle spiagge fino alla ferrovia, danneggiando la linea elettrica. La linea ferroviaria è stata perciò interrotta in attesa dei lavori di ripristino. Nella cittadina di Chiavari si sono verificati allagamenti e gravi danni alle abitazioni, con tetti scoperchiati e alberi caduti.

Situazione simile a Sestri Levante dove però si è verificata anche una fortissima grandinata con decine di auto che sono risultate danneggiate dalla precipitazione e dalle tegole cadute dai tetti.

La sindaca della cittadina, Valentina Ghio, ha dichiarato: «Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni». Ha poi sottolineato i gravi danni subiti dalle attività imprenditoriali turistiche e dalle abitazioni, affermando che comunque i lavori per risistemare le strade sono già all’opera.

Nella prima mattinata di oggi si sono riscontrati problemi simili in tutta la Liguria centrale tra Genova e il Tigullio: con grossi chicchi di grandine, venti fino a 120 km all’ora, e trombe d'aria.

Sulle alture di Genova sono caduti fino tre cm di pioggia in pochi minuti. I danni più importanti si sono registrati nel Tigullio dove, oltre alla circolazione ferroviaria che risulta ancora sospesa per danni alla rete elettrica e materiali trasportati sui binari, la furia del vento ha fatto cadere alberi e rami sull'Aurelia e sulla A12 tra Recco e Rapallo dove poco dopo le 20 di ieri sera si erano formati 2 km di coda per via dei tronchi finiti sulla carreggiata.

Danni in Toscana

A Barga, in provincia di Lucca, delle persone sono rimaste ferite dopo che parte di un tetto è stato portato via dal forte vento contro una macchina che transitava su una strada. Un addetto alla manutenzione che si trovava dentro un deposito dei pullman a Massa invece è stato ferito dal passaggio di una tromba d’aria.

Nel mercato del Galluzzo a Firenze una persona è rimasta ferita dopo la caduta di un ramo di un albero. Mentre a Bottai il vento ha abbattuto un albero che è finito su un camper, non ci sono feriti, ma alcune persone sono rimaste bloccate dentro per diverse ore. Danni poi causati dal vento nelle spiagge della Versilia e al mercato di Marina di Carrara.

In Emilia

Nel comune di Bondeno, provincia di Ferrara, si è abbattuta una tromba d’aria. Il vento ha scoperchiato il tetto della comunità “Exodus”, con gli abitanti che sono stati trasferiti in albergo. Danni anche nella frazione di Boara dove una gru, a seguito del vento forte è franata su alcune abitazioni. Non si sono si sono registrati feriti, ma danni ingenti alle strutture.

© Riproduzione riservata