Per tredici agenti, di cui dodici sono ancora in servizio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Altri otto sono stati invece sospesi dall’esercizio di pubblici uffici. I fatti risalgono al 2022 e sono avvenuti all’interno dell’istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria di Milano

Torture, maltrattamenti e abuso di potere. Sono solo alcuni dei reati che la procura di Milano contesta nei confronti di 21 persone tra agenti e funzionari della polizia penitenziaria per alcuni fatti accaduti all’interno dell’istituto penale minorile Cesare Beccaria a partire almeno dal 2022.

Per tredici agenti, di cui dodici sono ancora in servizio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Altri otto sono stati invece sospesi dall’esercizio di pubblici uffici.

I reati contestati

Gli agenti sono accusati a vario titolo di maltrattamenti in danno di minori, anche mediante omissione, aggravati dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di tortura, anche mediante omissione, aggravato dall'abuso di potere del p.u. nonché dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di minori; concorso nel reato di lesioni in danno di minori, anche mediante omissione, aggravate dai motivi abietti e futili, dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di falso ideologico ed infine una tentata violenza sessuale ad opera di un agente nei confronti di un detenuto.

L’inchiesta è partita da alcune segnalazioni, tra cui quelle del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. La procura decide quindi di indagare e acquisisce le telecamere interne al carcere minorile che hanno permesso di raccogliere diversi indizi di reato.

© Riproduzione riservata