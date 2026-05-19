L’assolutezza della nonviolenza. Così Pannella ha sconvolto la politica

Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che montavano nella società, quanto fosse centrale la comunicazione, verbale e non, e infine quale fosse la dimensione politica che apriva al di là degli spazi nazionali
Marco Pannella ha attraversato a lunghe falcate la politica italiana di larga parte del secondo dopoguerra, fino all’inizio di questo secolo. È stato un protagonista senza disporre né di un grande partito, tutt’altro, né di folta rappresentanza parlamentare o subnazionale, né di cariche di governo. Gli sono bastati la sua parola, i suoi gesti e, soprattutto, le sue intuizioni politiche. Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che monta