L’abbiamo vista di recente protagonista della fiction di Rai 1 Blanca, dove ha interpretato il ruolo di una giovane investigatrice cieca che risolve casi complicati grazie al suo udito eccezionale: Maria Chiara Giannetta, classe 1992, è la co-conduttrice che affiancherà Amadeus questa sera, venerdì 4 febbraio 2022, nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover.

LA STORIA

Giovane attrice pugliese, inizia a calcare i palchi all’età di 11 anni, cominciando a studiare recitazione al Teatro dei Limoni di Foggia per poi approdare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha esordito a teatro nel 2011, interpretando Hunyak-Kitty Baxter nello spettacolo “Chicago”, diretto da Roberto Galano, dividendosi poi tra teatro e piccolo schermo, dove ha interpretato il ruolo del Capitano Anna Olivieri nella serie “Don Matteo”, Mariella Santorini in “Un passo dal cielo” e di Asia in “Che Dio ci aiuti”.

Numerose le apparizioni in cortometraggi, da “Per tre soldi” di Michela Casiere a “I Santi giorni” di Rafael Farina Issas.

Ha lavorato con il regista Valerio Mieli nel film “Ricordi?”, con Riccardo Paoletti nel film horror “Tafanos”, in “Mollami” di Matteo Gentilini e con Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi in “Bentornato Presidente”, interpretando il ruolo di Alice. Nel 2020 è tra i protagonisti del video musicale del singolo “Sembro Matto” di Max Pezzali, ambientato nel mondo di Don Matteo, per la regia di Cosimo Alemà.

IL FESTIVAL

Maria Chiara Giannetta (Foto Matteo Rasero/LaPresse)

Amadeus l’ha voluta al suo fianco nella quarta serata del Festival come co-conduttrice, dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer. «Siamo tutte donne diverse, tutte straordinarie in quello che fanno. Ho realizzato di essere la più piccola, e mi voglio divertire come i più piccoli», ha commentato Giannetta nella conferenza stampa di rito che anticipa la puntata, dichiarando, a proposito della sua partecipazione al Festival che si sente «come un’invitata a un matrimonio reale».

Galeotto è stato l’incontro con Amadeus durante la puntata de “I Soliti Ignoti - Il ritorno”, andata in onda il 28 novembre scorso: «Mi lascio guidare dall'istinto, nessuna di loro era una mia vecchia conoscenza; mi lascio guidare da quel che percepisco da ognuna di loro», ha dichiarato il presentatore e direttore artistico del Festival. «Maria Chiara Giannetta è una ragazza che mi piace per come si pone, per il suo sorriso; e piace molto alla gente perché è percepita come la tua amica che ti fa dire 'caspita, quanto è brava!', come l'attrice della porta accanto».

#NONCADRAIDALLESCALE

A diventare un vero e proprio tormentone social nelle ultime ore è la paura che l’attrice ha espresso sul proprio profilo Instagram di cadere dalle scale dell’Ariston in Eurovisione.

In una recente intervista l’attrice aveva inoltre dichiarato: «Non voglio tacchi oltre i dieci centimetri… Ma ero partita da tre! Chissà che figura faccio, già normalmente... Non ci aggiungiamo pure i tacchi». Così i follower hanno iniziato a mandarle video di incoraggiamento e prove di discese disinvolte, con l’hashtag #noncadraidallescale.

