Arriva la serata delle cover al Festival di Sanremo 2022, da sempre una delle più apprezzate per i brani scelti e per la selezione di cantanti e musicisti che affiancheranno i 25 artisti in gara. Una serata che si prospetta lunga come quella di giovedì, quando hanno cantato tutti concorrenti. Giovedì è arrivata la prima classifica provvisoria con i voti del pubblico, alla testa per adesso Mahmood & Blanco. I giochi sono ancora aperti.

Ecco l’ordine di uscita:

1° Cantante – NOEMI

(You make me feel like) A natural woman di Aretha Franklin



2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè



3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

My way di Frank Sinatra



4° Cantante – Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Live and let die di Paul McCartney

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

A muso duro di Pierangelo Bertoli



6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

Baby one more time di Britney Spears



7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

Medley



8° Cantante – ELISA

What a feeling di Irene Cara da "Flashdance"



9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

Sei bellissima di Loredana Bertè



10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

Your song di Elton John



11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani



12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli



13° Cantante – IVA ZANICCHI

Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva



14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

Medley



15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

Be my baby delle Ronettes



16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

Anna verrà di Pino Daniele



17° Cantante – MICHELE BRAVI

Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi di Lucio Battisti



18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

Il cielo in una stanza di Gino Paoli



19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

Medley Vasco Rossi



20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

Cambiare di Alex Baroni



21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco



22° Cantante – DARGEN D’AMICO

La bambola di Patty Pravo



23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

Io vivrò senza te di Lucio Battisti



24° Cantante – FABRIZIO MORO

Uomini soli dei Pooh



25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà

