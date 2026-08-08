«Mascherine difformi e poco filtranti». Ma il governo ha già pagato la società Jc Electronics

L’imprenditore Bianchi conferma: «Ottenuta la liquidazione». E ora valuta di agire legalmente contro Conte, che lo ha accusato. La transazione firmata dal ministero della Salute. Ma Schillaci era all’oscuro del pagamento. I pareri contrastanti dell’Avvocatura

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«Sì, la liquidazione c’è stata. Ma su 100 milioni di euro ne ho ottenuti 23 perché come parte in causa c’erano anche altri veicoli finanziari». A parlare a Domani è Dario Bianchi, l’imprenditore della Jc Electronics “premiato” dal governo Meloni che, a ottobre 2025, ha preferito procedere a una transazione milionaria, rinunciando all’appello che avrebbe potuto ribaltare il risultato originario: la condanna, in primo grado appunto, della presidenza del Consiglio e del ministero della Salute al pa