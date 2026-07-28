«Mascherine farlocche? Falso» Domenico Arcuri smonta il teorema FdI

Il tecnico è stato sentito in commissione Covid e ha ribaltato il teorema dei meloniani. «Nessuna maxi commessa per 1,25 miliardi». E su Conte: «Amicizia nata soltanto dopo»
Due versioni diverse. Da una parte quella della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, finora usata come una clava contro l’opposizione che era al governo negli anni drammatici della pandemia. Dall’altra quella dei tecnici sentiti nel corso del tempo dall’assemblea presieduta dal meloniano Marco Lisei. Domenico Arcuri, ex commissario per l’emergenza ha messo a confronto le note ufficiali della Commissione con i verbali delle audizioni – ad esempio quella del prefetto Fabio Ciciliano, al