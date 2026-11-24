Il modo di essere uomini è costruito sotto lo sguardo di altri maschi: è il meccanismo che si chiama dell’omosocialità. A cui si somma un ambiente web dove la misoginia è diventata un business: «Soprattutto per i più giovani, perdere l’approvazione dei propri pari è un elemento più forte rispetto al prendere le distanze», dice Manolo Farci

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I movimenti femministi lo dicono da sempre: «L’uomo violento non è malato», ma è «il figlio sano del patriarcato». C’è qualcosa che non funziona nella costruzione della maschilità, nel modo in cui i giovani uomini imparano cosa significhi essere maschi. Negli ultimi anni l’attenzione mediatica sul tema è cresciuta, ma resta quasi sempre uno sguardo esterno. Oscilla tra la narrazione indulgente e vittimista di uomini in crisi, rimasti senza punti di riferimento, e l’allarme per le derive misogine